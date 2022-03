Controlli alla movida nel casertano: quattro denunce In campo i carabinieri della compagnia di Aversa e 10° reggimento Campania

Durante i servizi di controllo del territorio svolti dai carabinieri della compagnia di Aversa unitamente a quelli appartenenti alla squadra di intervento operativo del 10° reggimento “Campania”, nelle ore serali e notturne, concomitanti con la movida nei centri di Aversa, Parete e Frignano, sono state denunciate quattro persone, rispettivamente, un trentaseienne di origini ghanesi sorpreso alla guida di un ciclomotore privo di targa e risultato da successivi accertamenti oggetto di furto, un quarantenne residente a Casapesenna, identificato mentre vendeva prodotti ittici in pessimo stato di conservazione, un trentanovenne nigeriano, controllato alla guida dell’autovettura in uso in possesso di permesso internazionale di guida contraffatto, e un cinquantaquattrenne residente ad Orta di Atella, resosi responsabile della violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro. Per i primi tre è stata inoltre proposta l’erogazione del foglio di via obbligatorio. Elevate 73 contravvenzioni al codice della strada, controllate 647 persone e 357 veicoli.