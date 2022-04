Uomo scomparso a Capua, fine della speranza: trovato cadavere in un dirupo La tragedia nella piccola frazione Sant'Angelo in Formis, nota per il santuario benedettino

E' stata recuperato tra non poche difficoltà, in un dirupo la salma del 76enne di Capua di cui si erano perse le traccia dalla mattinata di ieri sul monte Tifata. La tragedia nella piccola frazione Sant'Angelo in Formis nel casertano, nota per la Basilica benedettina. Ad individuare il corpo senza vita dell'uomo, un elicottero dei vigili del fuoco giunto da Pontecagnano, poco distante dal luogo in cui era stata individuata la sua auto. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Salma trasferita nell'obitorio di Caserta per gli accertamenti medico legali e indagini in corso da parte dei carabinieri.