Camorra ed estorsioni nel casertano: maxi retata della polizia: 7 arresti Operazione della polizia di Caserta in collaborazione con i colleghi della squadra mobile di Asti

La polizia di Caserta in collaborazione con i colleghi della squadra mobile di Asti, reparto prevenzione crimine Campania e di personale della polizia scientifica, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, emessa dal Gip presso il tribunale di Napoli, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 8 persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, plurimi episodi estorsivi, consumati e tentati,detenzione e porto di arma clandestina e danneggiamento, continuati e in concorso. I fatti contestati risalgono prevalentemente all’anno 2019, con alcuni episodi commessi in continuazione fin dal 2013. Le risultanze delle indagini hanno sono state rafforzate delle dichiarazioni di importanti collaboratori di giustizia, soprattutto per quanto concerne la strumentalità delle condotte realizzate ai fini dell’associazione camorristica d’appartenenza. Nel corso dell’esecuzione delle operazioni sono state effettuate perquisizioni personali e domiciliari, delegate dall’autorità giudiziaria le cui risultanze saranno oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi.