Travolse e uccise ragazzino di 15anni: condannato a 7anni e 4 mesi di carcere

Il Tribunale di Napoli Nord ha condannato a sette anni e quattro mesi di carcere il 30enne Pietro C., imputato di omicidio stradale per la morte, avvenuta in pieno centro a Casal di Principe (Caserta) nell'ottobre scorso, del 15enne Ciro Modugno. Il minore fu investito mentre era sullo scooter dall'auto guidata dall'uomo, che invase la carreggiata opposta; Modugno rimase gravemente ferito e mori' il giorno dopo all'ospedale di Caserta per i traumi riportati nonostante la solidarieta' e le donazioni di sangue in suo favore. Il 30enne fu arrestato e fini' ai domiciliari qualche giorno dopo l'incidente, anche perche' trovato positivo alla guida a droga e alcol. Il pubblico ministero aveva chiesto 8 anni di carcere. La morte del 15enne ha provocato tanto dolore a Casal di Principe, al punto che il 4 aprile scorso e' stata collocata una panchina bianca in memoria dell'adolescente a corso Umberto I, strada principale e luogo dove avvenne l'investimento mortale; un'iniziativa voluta dal sindaco Renato Natale su richiesta dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada