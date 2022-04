Droga dal casertano al nord Italia: arrestato un corriere nigeriano Blitz della polizia di Caserta

Un 50enne di nazionalità nigeriana è stato arrestato dalla polizia di Caserta, essendo stato condannato in via definitiva dalla corte d’appello di Genova per plurimi episodi di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si riferiscono al 2014. L'uomo, da tempo dimorante in Italia, faceva parte di un’organizzazione, dedita al traffico di stupefacenti del tipo eroina e marjuana operante a Caserta che immetteva lo stupefacente sul mercato ad Ancona e Imperia. L’arrestato è stato rinchiuso nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere per l’espiazione della pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione.