Ruba capi di abbigliamento in un centro commerciale: arrestata Le manette sono scattate ai polsi di una 37enne marocchina

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Marcianise, hanno arrestato in flagranza di reato per furto una 37enne di origini marocchine residente a Sarno in provincia di Salerno.

La donna, previa effrazione del sistema antitaccheggio, si era impossessata di diversi capi di abbigliamento del valore complessivo di circa 1600 euro, cercando poi di scappare dal negozio, sito all’interno del parco commerciale.

I militari in transito, sono stati allertati dal personale addetto alla sicurezza, bloccando così la responsabile del furto. La refurtiva, interamente recuperata, è stata e restituita agli aventi diritto. L’arrestata è stata trattenuta nelle camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente autorità giudiziaria.