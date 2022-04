Rubavano farmaci dai magazzini e poi li rivendevano: 10 misure cautelari Nove dipendenti asportavano medicinali per poi rivenderli

I carabinieri del Nas di Caserta hanno eseguito misure cautelari emesse dal gip di Napoli Nord nei confronti di 10 indagati ritenuti responsabili di furto aggravato di farmaci, esercizio abusivo della professione di farmacista e commercio di medicinali imperfetti. Le indagini sono state avviate nel settembre 2021 a seguito di una denuncia dei responsabili di una azienda di commercio all'ingrosso di medicinali della provincia di Caserta cui erano stati sottratti farmaci per un valore stimato superiore a 180 mila euro nel solo 2020. Le prime attivita' investigative hanno permesso di accertare che 9 dipendenti avrebbero provveduto ad asportare dalle linee di distribuzione diverse confezioni di farmaci, parafarmaci e prodotti vari, nascondendole negli indumenti indossati o in borse portavivande. Ulteriori sviluppi delle indagini hanno consentito di appurare che uno dei soggetti, con la complicita' della compagna, aveva organizzato un mercato parallelo di questi prodotti nella zona di Secondigliano a Napoli. Tra i farmaci sottratti pure le benzodiazepine, che sono utilizzate come ansiolitico da sballo dei giovani. Nel complesso delle indagini, terminate nel mese di novembre successivo, sono stati raccolti elementi indiziari nei confronti di 21 persone.