Muore folgorato nella sua abitazione: tragedia di sabato santo La vittima è un giovane di 35 anni a Castel Volturno

Tragedia di sabato santo a Castel Volturno nel casertano. Un giovane di 35 anni è morto all'interno della sua abitazione a causa di una fortissima scossa elettrica. Sembrerebbe che l'uomo abbia maneggiato un cavo scoperto.

L'episodio è avvenuto durante la notte nel bagno della casa dove l'uomo risiedeva. E' stata la compagna a trovarlo riverso sul pavimento, privo di vita. Sul posto 118 e carabinieri ma ogni soccorso si è rivelato inutile. Per il 35enne non c'è stato nulla da fare. La morte è stata fulminea. Indagini in corso da parte dei carabioneri che stanno ricostruendo l'accaduto.