Pasqua di dolore nel casertano segnata da due tragedie In lutto le comunità di Cellole e Pastorano

Una pasqua di dolore segnata da due tragedie nel casertano. In lutto la comunità di Cellole per la morte improvvisa del luogotenente della guardia di finanza Lucio Varone, 56 anni, stroncato da un malore a Formia, al nucleo operativo dove prestava servizio. Un dramma nel dramma. Solo un anno e mezzo fa era scomparsa la moglie. Lascia tre figli attoniti, sgomenti di fronte all'ennesimo distacco avvenuto in così poco tempo. I funerali si svolgeranno domano 18 aprile alle 11.30 nella chiesa Santa Lucia in piazza Franco compasso a Cellole.

Ed è spirato in un letto d'ospedale Raffaele Coppola. I medici hanno dichiarato la morte celebrale del 17enne, nel reparto di rianimazione dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Il giovane era ricoverato in coma a causa di un terribile incidente stradale. Uno schianto violentissimo, alla guida del suo scooter contro un'auto in sosta avvenuto lo scorso 14 aprile. I medici hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte. Ma il 17enne di Pastorano non si è mai ripreso. Troppo gravi le lesioni riportate.