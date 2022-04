Si reca in chiesa per la messa di Pasqua e muore stroncato da un malore La tragedia nel casertano a Valle di Maddaloni

Si era recato come di consueto in chiesa, per prendere parte alla celebrazione ma un malore improvviso, di quelli che non concedono scampo lo ha stroncato. E' successo nella domenica di pasqua a Valle di Maddaloni. La vittima è un 66enne, persona molto conosciuta essendo stato per diversi anni dipendente comunale. La tragedia che ha scosso davvero tutti si è consumata sotto gli occhi di diversi fedeli, nella chiesa di San Pietro Apostolo. A nulla è valso l'immediato intervento dei sanitari del 118. Non c'è stato purtroppo nulla da fare. Un malore fulminante che lo ha strappato per sempre all'affetto di tutti. La salma è stata restituita ai familiari per lo svolgimento dei funerali.