E' ai domiciliari e i carabinieri durante controllo scoprono zecca clandestina Sequestrato tutto l'occorrente per falsificare gli euro in moneta

Si erano recati a controllarlo, essendo agli arresti domiciliari, ma hanno scoperto che trascorreva il tempo a casa falsificando monete mediante una vera e propria "zecca clandestina" con tanto di di conio per la produzione illecita di monete da 2 euro con effigi francesi.

Nei guai un 71enne residente a Castel Volturno, arrestato dai carabinieri. L'operazione. Il blitz è stato effettuato dai militari del reparto territoriale di Mondragone con il supporto dei carabinieri della seconda sezione operativa del comando antifalsificazione monetaria di Napoli.

L'uomo dovrà rispondere dei reati di falsificazione, spendita e introduzione nello stato di monete falsificate e di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

In casai carabinieri hanno trovato tutto l'occorrente per falsificare gli euro in moneta, in particolare un conio con riproduzione della faccia comune da 2 euro, un altro con riproduzione della faccia di nazionalità francese, una virola completa, composta da due pezzi metallici di forma cilindrica, una chiave in ferro da lavoro con testa esagonale, una macchina industriale tipo pressa idraulica, senza marca, di costruzione artigianale, due compressori ad aria, decine di anelli con bordo-facciata riprodotta, e centinaia di tondelli di lega metallica in oro giallo grezzo o lavorato.