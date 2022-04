Covid: sempre in salita contagi e decessi nel casertano Le ultime vittime si sono registrate a Casagiove, Caserta e Mignano Monte Lungo

Ci sono purtroppo ancora morti a causa del Covid in provincia di Caserta. Un dramma senza fine. Le ultime vittime si sono registrate a Casagiove, Caserta e Mignano Monte Lungo. L'indice dei contagi è in aumento ovunque. L'ultimo bollettino dell’Asl evidenzia un tasso di positività che supera il 24%. I casi positivi attuali, aggiornati alla data di ieri sono 1454 su 6052 test effettuati. Ben 16.00 è il totale dei pazienti positivi in tutta la provincia, mentre i guariti sono 834.