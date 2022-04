Movida violenta nel casertano: minorenne ferito finisce in ospedale Tragedia sfiorata di un soffio ad Aversa

Non solo a Napoli ma anche a Caserta. La movida violenta sembra voler dominare ovunque. Tragedia sfiorata di un soffio ad Aversa. Una rissa, l'ennesima, che ha visto protagonisti ancora una volta bande di minori. Il bilancio è di una persona ferita. In ospedale è finito un 16enne. E' stato medicato dai sanitari a seguito delle ferite riportate al volto ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. Sull'accaduto stanno indagando le forze dell'ordine che hanno già acquisito una serie di elementi per fare piena luce ed individuare i responsabili.