Covid: Caserta tra le province più a rischio in Italia, altri cinque morti Resta alto l'indice di contagi anche a Benevento, Napoli, Avellino e Salerno

Cinque decessi per Covid nelle ultime ore in provincia di Caserta dove la situazione resta particolarmente allarmante, a tal punto da essere definita tra le più critiche in Italia, insieme a Terni, Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Teramo, L'Aquila, Chieti, Pescara, Campobasso, Matera, Potenza, Foggia, Brindisi, Taranto, Lecce, Cosenza e Crotone. Resta alto l'indice di contagi anche a Benevento, Napoli, Avellino e Salerno. Le ultime vittime in ordine di tempo a Casaluce, Caserta, Liberi, Santa Maria Capua Vetere e Sessa Aurunca. 1732 sono stati i nuovi casi positivi su 8438 tamponi processati.