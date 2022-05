Appalti ai clan dei Casalesi: 35 misure cautelari nel casertano L'inchiesta della procura di Napoli. Sequestrati beni per 50 milioni di euro

Sono 35 le misure cautelari notificate dai carabinieri di Caserta, della Dia di Napoli, del Nic e del Dap nell'ambito di un'inchiesta della procura partenopea sugli i interessi della fazione del clan dei Casalesi capeggiata dal boss Francesco Schiavone in settori economici di grande rilievo, come gli appalti per i servizi della rete ferroviaria e la pavimentazione stradale. Sequestrati beni per 50 milioni di euro.I reati contestati, a vario titolo, agli indagati, sono estorsione, intestazione fittizia di beni, turbativa d'asta, corruzione, riciclaggio aggravati in quanto commessi agevolando un'organizzazione mafiosa.