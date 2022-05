Non ce l'ha fatta il 15enne di Francolise, ferito da un colpo di pistola Sarà ora l'autopsia a chiarire per sempre che cosa realmente è accaduto lunedì scorso

La speranza è finita. Non ce l'ha fatta il 15enne di Francolise, in provincia di Caserta, ferito alla testa da un colpo di pistola mentre stava maneggiando l'arma di suo padre, detenuta legalmente. Troppo gravi le lesioni riportate. Il ragazzino non si è mai ripreso. Sarà ora l'autopsia a chiarire per sempre che cosa realmente è accaduto lunedì scorso. Stamane intanto è stato autorizzato l'espianto degli organi. Dolore nel comune casertano. Il sindaco ha già annunciato che proclamerà il lutto cittadino in paese, il giorno dei funerali.