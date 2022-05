Drammatico incidente stradale sull'Appia nel casertano: muore una donna Lo schianto nel territorio di Vitulazio, in provincia di Caserta, tre le auto coinvolte

E' di un morto e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto sull'Appia nel territorio di Vitulazio, in provincia di Caserta. La vittima è una donna di 75 anni. Viaggiava alla guida della sua auto schiantatasi violentemente con altre due vetture. Le condizioni dell'anziana sono apparse subito disperate. Il suo cuore ha cessato di battere pochi minuti dopo il suo arrivo in ospedale a Caserta. Non c'è stato purtroppo nulla da fare. Al vaglio dei carabinieri la dinamica dell'incidente.