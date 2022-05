E' il giorno dell'addio a Raffaella, l'insegnante investita dal treno La tragedia che ha scosso la comunità di Marcianise nel casertano

Oggi pomeriggio a Marcianise, l'ultimo affettuoso saluto a Raffaella Maietta, l'insegnante di 55 anni morta tragicamente dopo essere stata investita da un treno in transito alla stazione ferroviaria per cause ancora tutte da accertare. Una sciagura che ha scosso profondamente la comunità casertana. A piangerla il marito e i suoi due figli. La salma della donna raggiungerà alle 17 la chiesa di San Simeone dalla sua abitazione di via Salvo d’Acquisto dove le verrà rivolto l'ultimo saluto.