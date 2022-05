Vanno in pizzeria e all'uscita dal locale trovano l'amara sorpresa "Ormai si ruba di tutto e anche uscire la sera può diventare un incubo"

"Scippi, rapine e furti stanno tormentando i cittadini di tutta la Campania. sabato notte, a Trentola Ducenta, alcune persone ci hanno segnalato di aver subito un furto alquanto insolito, infatti, mentre erano in una pizzeria, qualcuno ha ben pensato di rompere i vetri di tre auto, aprire il cofano e rubare i fari anteriori e le luci di stop posteriori.

Sul posto sono immediatamente intervenute due pattuglie dei Carabinieri che altro non hanno potuto fare se non registrare l’accaduto e raccogliere le denunce dei presenti.

"Ormai anche andare a mangiare una pizza con gli amici può trasformarsi in una serata da incubo. I delinquenti sono scatenati e rubano di tutto, senza ritegno e senza scrupoli." Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

"E’ assurdo pensare di uscire per trascorrere una serata piacevole e ritrovarsi l’auto praticamente smontata per colpa di qualche ladruncolo che, per racimolare pochi euro, provoca dei danni enormi. I cittadini sono esasperati e chiedono sicurezza, non si sentono più tutelati in maniera adeguata."

Da tempo Europa Verde denuncia l’escalation criminale che sta attraversando tutta la Regione. Non si può più aspettare è il momento di una risposta forte e decisa contro delinquenti e criminali che continuano ad ammazzare la nostra terra.