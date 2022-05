Nessun decesso e contagi in netto calo: Caserta respira Dati incoraggianti dopo un lungo periodo nero

Nessun decesso nelle ultime ore e contagi decisamente in calo nel casertano. E' quanto si evince dall'ultimo bollettino dell'Asl. I nuovi positivi sono 686 su 4599 tamponi processati. Percentuale pari al 14,92%. Ci sono poi i guariti, altro dato incoraggiante, ben 1261. In totale si contano in tutta la provincia di Caserta 13958 persone positive allo stato attuale.