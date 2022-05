Docente travolta e uccisa dal treno: gli inquirenti vogliono vederci chiaro I familiari sin dal primo momento non hanno mai credito all'ipotesi del suicidio

Gli inquirenti vogliono vederci chiaro sulla tragica morte di Raffaella Maietta, l'insegnante di 55 anni travolta e uccisa da un treno giovedì scorso a Marcianise. L'inchiesta è condotta dalla procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere che ha disposto il sequestro del cellulare della donna ed altri effetti personali. Indagini affidate alla polizia ferroviaria. Si sta cercando di ricostruire le ultime ore in vita della 55enne. Come pure determinanti potrebbero essere le testimonianze di due medici casertani con i quali la donna era in continuo contatto. I familiari, marito e figli sin dal primo momento non hanno mai creduto all'ipotesi del suicidio, hanno nominato un legale affinchè si possa fare piena luce sulla tragedia.