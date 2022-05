Bonus emergenza Covid: scatta l'inchiesta sui furbetti in Campania Primi controlli e sanzioni pesanti della Guardia di Finanza

Prime verifiche della Guardia di Finanza in Campania sui bonus previsti dal Governo per l'emergenza Covid, destinati alle famiglie. A Marcianise, nel casertano, sono state scoperte diverse persone che hanno percepito contributi, senza alcun diritto, rispetto a chi realmente ne aveva bisogno. Il Comune in questo caso è stato invitato ad inviare l'intera documentazione agli inquirenti. Molte dichiarazioni sono risultate non veritiere. I beneficiari dei bonus, non eventi diritto, sono stati sanzionati per una somma pari al triplo di quanto indebitamente percepito. Somme che dovranno essere restituite ed elargite a famiglie realmente bisognose. Un'attività di verifica che è stata salutata con soddisfazione dai cittadini e che potrebbe ora essere estesa anche nelle altre province campane.