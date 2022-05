Strangola la moglie poi chiama carabinieri e figli: l'ho uccisa. Ma lei è viva La donna è ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Aversa

Ha tentato di strangolare sua moglie allettata e poi ha chiamato i carabinieri e i tre figli pensando che la povera donna fosse deceduta. E' successo a Casal di Principe, nel casertano. Protagonista del gesto, un uomo di 81 anni. L'uomo, arrestato dai militari dell'Arma è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, mentre la moglie ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Aversa. Non si conoscono i motivi della sua violenza azione, convinto poi di averla uccisa, ha confessato il delitto ai carabinieri. Ma l'anziana era ancora viva quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118. L'arresto dell'81enne è stato convalidato oggi dal gip del tribunale di Napoli Nord, che ha disposto per lui i domiciliari