Un nuovo decesso a causa del Covid in provincia di Caserta ma calano i contagi La vittima è di Roccamonfina

Un nuovo decesso a causa del Covid in provincia di Caserta. La vittima è di Roccamonfina. I nuovi positivi invece sono 699, in netto calo secondo i dati dell'Asl. Complessivamente in tutta la provincia sono 10.000 i casertani allo stato attuale contagiati dal virus. Tasso di positività che si attesta al 15,96%. 973 sono i nuovi guariti.