Bimbo investito da un Suv davanti al cancello di casa: ricoverato al Santobono Paura a Castel Voltuno nel casertano

Stava giocando davanti alla sua abitazione, quando improvvisamente è uscito fuori dal cancello e un Suv di passaggio proprio in quel momento lo ha travolto. Paura per le sorti di un bimbo di 5 anni nel casertano. E' successo a Castel Volturno, zona viale Fanelli. Alla guida del mezzo un uomo di nazionalità rumena. E' stato proprio quest'ultimo ad allertare i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118. Il piccolo è stato prima trasportato d'urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno e da qui viste le sue gravi condizioni all'ospedale Santobono di Napoli. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Mondragone i quali hanno ascoltato i familiari del bimbo, attualmente in prognosi riservata.