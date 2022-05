Detenzione e spaccio di droga: due arresti della polizia nel casertano Hanno tentato di fuggire in auto per sfuggire ai controlli ma sono stati fermati

La Polizia di Caserta, ha tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio, due giovani residenti in provincia di Caserta.

Il personale della squadra volante nel percorrere la via Cilea ha notato la presenza di un giovane che alla vista della pattuglia, repentinamente è salito sull’auto parcheggiata, con a bordo un altro coetaneo, con il chiaro intento di eludere l’eventuale controllo.

I due ragazzi sono stati immediatamente bloccati e nei pressi dell’autovettura, i poliziotti hanno rinvenuto 11 dosi di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina e crack, per un peso complessivo di 7,249 grammi.

Inoltre, nell’abitacolo dell’autovettura una piccola somma di denaro, cellulari ed altro materiale utile per acclarare che i due fossero dediti allo spaccio di stupefacenti. Entrambi sono stati arrestati con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e condotti nelle rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida.