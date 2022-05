Colpisce il suo datore di lavoro con una mazza da baseball: terrore in officina I carabinieri arrestano un 45enne con l'accusa di tentato omicidio

Ha colpito con una mazza da baseball il suo datore di lavoro mandandolo in ospedale. Tragedia sfiorata a Marcianise all'interno di un'officina. Non si conoscono al momento i motivi della violenta aggressione che poteva costare la vita all'uomo rimasto ferito.

La vittima è stata accompagnata in ospedale dove è sotto osservazione. Ha riportato una ferita lacero contusa alla regione frontale.

Il 45enne invece arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio e atti persecutori. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato la mazza da baseball in metallo utilizzata per l’aggressione.

L'uomo, dopo essere stato ammanettato è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.