Dramma Covid: il casertano piange altre quattro vittime E' un bollettino da luci e ombre quello diramato dall'Asl

E' un bollettino da luci e ombre quello diramato dall'Asl sulla situazione Covid nel casertano. Da un lato i decessi che non accennano a diminuire. A Capua, Caserta e Marcianise le ultime vittime. Dall'altro in numero dei contagi in netto calo. 420 sono stati i casi positivi nelle ultime ore su 3.431 tamponi effettuati. In totale in tutta la provincia si contano attualmente 7.865 persone colpite dal virus e in via di guarigione. 733 sono coloro che hanno sconfitto la malattia. I comuni che hanno fatto registrare un maggior numero di contagi sono: Aversa, Capua, Casal di Principe, Casapulla, Caserta, Maddaloni, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere e Sessa Aurunca.