Droga all'interno di un esercizio commerciale: arrestato il titolare Operazione della polizia di Aversa

La polizia di Caserta, nella serata di ieri, ha arrestato in flagranza di reato un sessantaquattrenne titolare di un bar, resosi responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, personale del commissariato di polizia di Aversa, nell'ambito di un'attività d’indagine finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, acquisiva concreti elementi per Sono state poste in essere un’attività di osservazione all’interno dell'esercizio commerciale, che hanno consentito di assistere allo scambio di una "stecca" di hashish, consegnata dal reo ad un terzo, dietro corresponsione di una somma di denaro. Gli operatori hanno proceduto ad una perquisizione del locale rinvenendo all'interno di tre pacchetti di sigarette, occultati sotto la macchina del caffè, cento "stecche" di hashish, del peso complessivo di novantotto grammi. Rinvenuta la somma di centonovanta euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell'attività illecita di spaccio posta in essere dal sessantaquattrenne. Ancora, nell’abitazione dell'uomo rinvenuto materiale utile al confezionamento delle dosi di stupefacente. Alla fine è stato arrestato ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.