Carabiniere casertano muore in un incidente con la moto in Toscana Il terribile schianto sulla strada che porta a Livorno

Era originario di Arienzo, in provincia di Caserta il carabiniere morto tragicamente in un incidente con la moto in Toscana. 42 anni, padre di una figlia di sei anni il militare in servizio a Firenze, era in viaggio verso Livorno, quando è avvenuto il terribile schianto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Inutile la corsa disperata in ospedale. In lutto in comune di Arienzo. Sentimenti di cordoglio da parte del sindaco Giuseppe Guida, che ha espresso vicinanza e solidarietà alla famiglia.