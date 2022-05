Ruba capi di abbigliamento in un centro commerciale: arrestato Intervento della squadra volanti a Caserta

La squadra volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Caserta, ha arrestato un 38enne di Santa Maria a Vico responsabile del reato di furto aggravato, in particolare, per aver sottratto capi di abbigliamento ad una nota catena commerciale per un valore commerciale di circa 1.200,00 euro.

Sempre la squadra mobile con l'ausilio del personale del gabinetto interregionale di polizia scientifica di Napoli, ha arrestato un 46 enne di Napoli residente a Mondragone, perché resosi responsabile dei reati di detenzione abusiva di arma da fuoco, ricettazione della medesima, detenzione abusiva del relativo munizionamento e furto aggravato di energia elettrica.