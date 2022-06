Cani abbandonati in appartamento: denunciato un 70enne Un pitbull e un meticcio lasciati da mesi in casa: i vicini lanciavano da mangiare dal balcone

Ha abbandonato il proprio appartamento mesi fa lasciandovi all'interno i suoi due cani, che vi sono rimasti in condizione di totale degrado e denutrizione, senza cure e in mezzo all'immondizia e ai loro bisogni. Solo l'odore diventato ormai nauseabondo e segnalato dai vicini ha portato la Polizia di Stato a fare irruzione nell'appartamento e a scoprire la situazione. E' accaduto a Marcianise, nel Casertano, in un'abitazione di via Marte. I due cani, un pitbull e un meticcio, erano ridotti male; i poliziotti del commissariato di Marcianise hanno accertato che erano gli stessi condomini a lanciare ogni tanto cibo ai due cani e che erano gia' stati avvisati altri enti senza alcun riscontro. Con l'intervento della Polizia invece e' stata allertato anche il servizio veterinario dell'Asl di CASERTA, cui i cani sono stati affidati. I poliziotti guidati dal dirigente Valerio Consoli stanno cercando di rintracciare il proprietario dell'appartamento, un 70enne, che sara' denunciato per abbandono e maltrattamento di animali.