Ucraino accoltellato e in pericolo di vita: arrestato 59enne I due si erano incontrati per strada casualmente, dando vita a una lite furibonda

La Polizia di Stato di CASERTA ha arrestato un cittadino italiano di 59 anni per il reato di tentato omicidio ai danni di un uomo di nazionalità ucraina. Intorno a mezzanotte è giunta al 113 la segnalazione di una violenta lite in un'area periferica di CASERTA. Gli agenti intervenuti sul posto hanno trovato un cittadino ucraino riverso a terra privo di sensi, con profonde ferite da arma da taglio al braccio e al petto. Sottoposto alle prime cure del personale del 118, a causa della gravità delle lesioni l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di CASERTA, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. I poliziotti della Squadra volante hanno rapidamente ricostruito la vicenda, individuando l'aggressore e i motivi del litigio in pregressi dissapori familiari. I due si sono incontrati casualmente per strada iniziando una violenta lite, sfociata nell'accoltellamento del cittadino ucraino. Nelle vicinanze, in un cestino della spazzatura, è stato trovato il coltello utilizzato per causare le lesioni. Il 59enne è stato arrestato per tentato omicidio e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida.