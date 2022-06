Rapinò barista dell'incasso: arrestato Nel corso della rapina furono esplosi anche colpi d'arma da fuoco

Con almeno due complici riusci' a rapinare il borsello con l'incasso di giornata, pari ad 8mila euro, al titolare di un bar del Casertano; nel corso della rapina furono esplosi anche dei colpi d'arma da fuoco da parte dei banditi. Il fatto e' avvenuto a Capodrise il 7 gennaio scorso; a sei mesi dal raid, la Polizia di Stato ha arrestato e condotto in carcere su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere uno dei rapinatori, si tratta di un 61enne residente nel Napoletano, finito a Poggioreale. Secondo quanto accertato dagli investigatori della Squadra Mobile di CASERTA, il 61enne con il volto coperto aggredi' il barista, titolare di un locale nel vicino comune di Marcianise, mentre si recava presso un istituto di credito di Capodrise a versare l'incasso di giornata, contenuto in un borsello. Il bandito provo' ad impossessarsi del borsello e fu aiutato da un complice che esplose alcuni colpi di pistola per dissuadere la vittima a reagire. I due banditi fuggirono poi in auto con un terzo rapinatore. Ad incastrarli le telecamere di videosorveglianza e le testimonianze relative anche al tipo di auto usata.