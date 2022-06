Terra dei Fuochi, il sottosegretario Sibilia in visita ai vigili del fuoco L'incontro al comando provinciale di Caserta

Questa mattina il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia si è recato in visita al comando provinciale di Caserta dei Vigili del Fuoco.

"Una giornata molto produttiva - ha spiegato Sibilia a margine della visita - in un comando chiave per il territorio ormai tristemente noto come "Terra dei Fuochi". Intanto abbiamo chiuso la convenzione con la Regione Campania e in più abbiamo definito il protocollo, che partirà a breve, che consentirà di avere quattro squadre itineranti, due per Napoli e due per Caserta. Si tratta di un rafforzamento del dispositivo di protezione dagli incendi nell'area Nord della Campania e di uno sforzo importante che arriva dopo quello dell'istituzione della caserma dei Vigili del Fuoco di Giugliano, finalizzato a minimizzare in maniera crescente il fenomeno dei roghi dolosi in un territorio tanto ricco di parchi naturali da difendere quanto esteso e complesso. Sul piano della logistica e delle dotazioni, per fronteggiare la stagione estiva, di solito foriera di incendi boschivi distruttivi, alla direzione regionale dei Vigili del fuoco arriveranno in queste settimane nuovi mezzi di soccorso".

"Prevenzione, dunque, e interventi - ha detto - sempre più rapidi ed efficaci, per evitare che si ripetano i problemi dello scorso agosto in alcune zone della Penisola. Caserta e Mondragone saranno inoltre tra le prime città del Paese ad avere caserme dei Vigili del Fuoco più efficienti dal punto di vista energetico: la crisi ci spinge a velocizzare gli interventi in questo senso e a dotare ogni edificio pubblico di pannelli solari. Quanto al Litorale Domitio, in particolare sul tratto di costa nel comune di Cellole, l'idea è quella di realizzare un posto di comando avanzato per il soccorso in mare, per aumentare il livello di sicurezza dei turisti e dei bagnanti, che nella bella stagione si riversano in massa sulla fascia costiera casertana".