Rubarono maglie e scarpe dei calciatori dallo stadio: 7 indagati Si introdussero al Pinto, portando via attrezzature sportive

Conclusione indagini per sette soggetti ritenuti gli autori di un furto all'interno dello stadio 'Pinto' di Caserta. I fatti risalgono al 9 gennaio del 2021, episodio che destò grande scalpore nella comunità cittadina, soprattutto in quella sportiva. Secondo la ricostruzione della DIGOS di Caserta, si sarebbero introdotti nella struttura sportiva portando via maglie e scarpe da calcio che i giocatori della Casertana avrebbero utilizzato il giorno successivo per disputare la partita contro il Catania. In seguito all'accaduto è stata avvita una serrata attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato all'identificazione di tutti i soggetti ritenuti responsabili del furto.