Droga, ridotte in Appello le condanne per Morgillo e Romano La sentenza

Ridotte in appello le condanne per Gennaro Morgillo, 33 anni, e Mario Romano, 23 anni, difesi dall’avvocato Vittorio Fucci. Per Morgillo la pena è scesa da 13 anni e 8 mesi a 10 anni e 10 mesi, per Romano da 6 anni e 6 mesi a 5 anni e 4 mesi. Entrambi erano stati coinvolti in una operazione antidroga della Dda.