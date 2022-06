Circa 4500 positivi attualmente in provincia di Caserta e due nuovi decessi Covid: risale la curva dei contagi nel casertano

Ancora due decessi, quattro nelle ultime 48 ore in provincia di Caserta a causa del Covid. Le ultime vittime a Formicola e Sessa Aurunca. Un bollettino di morte che non concede tregua in questo caldo avvio d'estate. E sale ancora il numero dei positivi. Se ne contano 582 su 2741 tamponi processati. Siamo ad un tasso di positività attestato attualmente al 21,23%. Un dato incoraggiante riguarda i guariti, ben 371 mentre i positivi attuali restano oltre 4000.