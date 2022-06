La pandemia fa un'altra vittima nel casertano: circa 800 i nuovi casi A Maddaloni, l'ultimo decesso

La pandemia fa un'altra vittima nel casertano. A Maddaloni, l'ultimo decesso. Si chiude così la settimana in terra di lavoro, dove la curva dei contagi è tornata purtroppo a salire in maniera esponenziale. Circa 800 gli ultimi casi riscontrati. Ben 6000 il totale delle persone positive in tutta la provincia. 247 sono invece i nuovi guariti. Complessivamente fa sapere l'Asl nell'ultimo aggiornamento, sono stati esaminati 3.003 tamponi.