Droga e spaccio, coppia nei guai nel casertano: un arresto e una denuncia Operazione dei carabinieri di Casal di Principe

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casal di Principe hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di un 31enne di Casale.

L’uomo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 641 grammi di marijuana, suddivisa in 44 dosi già confezionate, due porzioni da 210 grammi, e 16,55 grammi di hashish. Sono stati inoltre rinvenuti un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Presso l’abitazione dove è stato rinvenuto lo stupefacente è stata inoltre denunciata per i medesimi reati, anche la moglie convivente dell’arrestato. L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.