Travolti in bici da un'auto mentre tornano a casa da lavoro: gravissimi entrambi E' la disavventura capitata a due cittadini indiani nel casertano

Sono stati travolti da un'auto mentre rientravano a casa in bici. E' la disavventura capitata a due cittadini indiani, di ritorno nella loro abitazione dal luogo di lavoro. L'incidente è avvenuto in via Santa Maria a Cubito, tra Villa Literno e Cancello ed Arnone. Complice la scarsa illuminazione i due sono stati letteralmente scaraventati sull'asfalto. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare entrambi negli ospedali Moscati di Aversa e alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Prognosi riservata per entrambi. Le condizioni sono gravissime.