Aveva soli 30 anni: ora la speranza è finita per sempre Era rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale sull'Appia nel casertano

Era rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale lungo la strada che collega Pignataro a Camigliano, sull'Appia. Uno scontro violentissimo che aveva purtroppo restituito poche speranze per le sorti di Miriam, una ragazza si soli 30 anni. A nulla sono valse le cure di medici in ospedale a Caserta dove era giunta in condizioni disperate. E' qui che il suo cuore ha cessato di battere per sempre. La morte è avvenuta nel giorno della festa di San Giorgio, patrono di Pignataro Maggiore. Per lei si sono mobilitati in tanti dopo l'appello urgente relativo alla raccolta urgente di sangue. Una vera e propria gara di solidarietà, unita all'affetto e al calore indescrivibile intorni ai familiari. Una notizia tristissima che ha addolorato profondamente il casertano.