Aversa, ragazzo sfonda auto della polizia a testate: sangue e paura Borrelli: "Tolleranza zero e certezza delle pene"

Un video agghiacciante quello girato ad Aversa, in piazza Principe Amedeo, cuore della movida, a due passi dal Municipio e segnalato al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Un giovane, in circostanze da chiarire, viene arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. Condotto nella Volante, comincia a dare in escandescenze per poi sfondare il finestrino a testate e a calci.

"Una scena allucinante. Il ragazzo si agita all’interno dell’abitacolo e sfascia il vetro posteriore con la testa e i piedi. Poi con la faccia insanguinata, comincia a insultare il poliziotto con offese e improperi di natura sessuale indirizzate e a lui e alla moglie. Inoltre sputa sputa sangue all’indirizzo dell’agente sporcando l’obiettivo dello smartphone.

La deriva violenta sul nostro territorio e in particolare tra i giovani aumenta di giorno in giorno e mette a rischio tutti. Abbiamo chiesto spiegazioni dell'accaduto e quali interventi siano stati presi dalle autorità preposte. Non basta qualche agente in più sul nostro territorio serve una operazione alto impatto con tolleranza zero e certezza delle pene" dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.