La provincia di Caserta è tra le più contagiate in Italia Il virus galoppa e miete ancora vittime in Campania

Oltre 16.000 persone contagiate in provincia di Caserta. Il virus galoppa e miete ancora vittime. L'ultima in ordine di tempo a Carinaro. I nuovi positivi sono 1807 su 6277 tamponi processati, tra molecolari ed antigenici. Tasso di positività attestato al 28,79%. I nuovi guariti sono invece 416. Ed è proprio Caserta secondo la fondazione Gimbe tra le più a rischio in Italia, inserita nella top 10 in cui figurano le province con il numero maggiore di contagi.