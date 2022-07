Un week end di violenza e paura a Caserta: rissa a colpi di transenne Ancora scontri violente tra bande: si indaga

Un week end di violenza e paura a Caserta. Ancora scontri tra bande. Una violenta rissa che ha visto come protagonisti, bande di ragazzini è avvenuta tra via San Giovanni e Corso Trieste. E' qui che se le sono date di santa ragione fino a far temere il peggio anche a colpi di transenne. Solo l'intervento immediato di alcuni passanti e delle forze dell'ordine ha scongiurato conseguenze ancora più gravi. All'arrivo delle volanti i protagonisti dell'ennesima serata di follia si sono dati alla fuga. Ma i loro volti non sarebbero sfuggiti alle telecamere presenti nella zona. Ci sono indagini in corso al fine di identificarli e adottare i dovuti provvedimenti. Sull'accaduto sono al lavoro squadra mobile e polizia municipale. Non si conoscono i motivi della violenta lite.