Covid: si continua a morire nel casertano, circa 2000 nuovi casi positivi Nulla da fare per un paziente affetto dal virus a Macerata Campania

Sono circa 2000 i nuovi casi positivi in provincia di Caserta e c'è una nuova vittima. Nulla da fare per un paziente affetto dal virus a Macerata Campania. Tasso attuale di positività attestato al 25,55%. Un dato incoraggiante sul fronte dei guariti sensibilmente in aumento.

Gli ultimi contagi dal bollettino Asl: Ailano (3), Alife (22), Alvignano (3), Arienzo (12), Aversa (117), Baia e Latina (2), Bellona (10), Caianello, Caiazzo (10), Calvi Risorta (18), Camigliano (4), Cancello ed Arnone (14), Capodrise (21), Capriati al Volturno (5), Capua (42), Carinaro (17), Carinola (16), Casagiove (22), Casal di Principe (55), Casaluce (26), Casapesenna (13), Casapulla (9), Caserta (144), Castel Campagnano (3), Castel di Sasso (4), Castel Morrone (3), Castel Volturno (30), Castello del Matese (2), Cellole (18), Cervino (18), Cesa (12), Conca della Campania, Curti (12), Dragoni, Falciano del Massico (14), Fontegreca, Formicola (2), Francolise (16), Frignano (16), Galluccio (3), Giano Vetusto (2), Gioia Sannitica (5), Grazzanise (10), Gricignano (31), Letino, Liberi (4), Lusciano (29), Macerata (29), Maddaloni (98), Marcianise (97), Marzano (4), Mignano Monte Lungo (4), Mondragone (76), Orta di Atella (47), Parete (25), Pastorano (8), Piana di Monte Verna (2), Piedimonte Matese (24), Pietramelara (5), Pietravairano (7), Pignataro Maggiore (10), Pontelatone (5), Portico di Caserta (16), Prata Sannita (4), Pratella (6), Presenzano (5), Recale (14), Riardo (4), Rocca d’Evandro (4), Roccamonfina (13), Roccaromana (3), Ruviano (4), San Cipriano (46), San Felice a Cancello (32), San Gregorio Matese (2), San Marcellino (39), San Marco Evangelista (13), San Nicola la Strada (51), San Pietro Infine (3), San Prisco (26), San Tammaro (8), Santa Maria a Vico (19), Santa Maria Capua Vetere (60), Santa Maria la Fossa (9), Sant’Angelo d’Alife (5), Sant’Arpino (33), Sessa Aurunca (40), Sparanise (26), Succivo (20), Teano (18), Teverola (29), Tora e Piccilli (2), Trentola Ducenta (30), Vairano (7), Valle Agricola, Valle di Maddaloni (3), Villa di Briano (10), Villa Literno (16), Vitulazio (7).