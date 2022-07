Rapina a mano armata in un punto scommesse, svolta nelle indagini: due arresti Provvedimento eseguito dal squadra mobile di Caserta e il commissariato di Aversa

Gli uomini della squadra mobile di Caserta in collaborazione con gli agenti del commissariato di Aversa, hanno arrestato due persone accusate della rapina avvenuta al punto scommesse di via Gramsci lo scorso 5 maggio. In manette sono finite due persone nei cui confronti il gip del tribunale di Napoli Nord ha applicato, su richiesta della procura, la custodia cautelare in carcere.

I fatti risalgono al 5 maggio, quando, nel punto scommesse di viale Gramsci ad Aversa, un uomo con volto travisato da uno scalda collo, aveva fatto irruzione nel locale e, dopo aver puntato una pistola contro un avventore presente in sala, approfittando della porta spalancata, si introduceva all’interno della sala casse, dove puntando l’arma anche contro la commessa, si faceva consegnare la somma di 11.400 euro, frutto dell’incasso del giorno precedente, dandosi poi alla fuga.

Alla luce delle indagini eseguite, la procura della repubblica di Napoli Nord ha emesso un decreto di perquisizione e sequestro a carico degli indagati che, eseguito dalla squadra mobile casertana, permetteva di rinvenire ulteriori elementi utili a corroborare il quadro già gravemente indiziario prodotto a loro carico così da determinare, vista la sussistenza di esigenze cautelari, l’emissione del provvedimento eseguito.