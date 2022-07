Terra dei fuochi, sindaci e vescovo presentano un esposto: "Ora basta" "Nonostante gli sforzi profusi nel corso degli anni il fenomeno non si e' arrestato"

Un esposto sui roghi nella Terra dei fuochi sottoscritto dai sindaci dei territori interessati ed anche dal vescovo di Aversa mons. Angelo Spinillo: e' l'iniziativa che verra' presentata domani in una conferenza stampa nel palazzo Ducale di Lusciano.

Ci saranno il sindaco Nicola Esposito, quelli dell'Agro Aversano e di diverse zone del napoletano, che insieme ai comitati ambientalisti sottoscriveranno un esposto che verra' consegnato alle Procure di Napoli e di Napoli Nord e ad altre autorita', "per chiedere indagini sul tema della "Terra dei Fuochi". "Nonostante gli sforzi profusi nel corso degli anni - si legge in una nota - per contrastare il doloroso e triste fenomeno di roghi dolosi di rifiuti, senz'altro pericolosi e nocivi, nei comuni insistenti nell'area Nord Napoli ed a Sud di Caserta, il fenomeno non si e' arrestato. E' di tutta evidenza che dietro questo fenomeno criminale si nasconde un mercato illegale di smaltimento dei rifiuti".