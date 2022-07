Donna minacciata di morte, scappa dalla sua abitazione: arrestato il figlio Ancora una grave storia di maltrattamenti in famiglia nel casertano

La polizia di Caserta, a San Marco Evangelista, ha arrestato un ventitreenne residente a San Marco Evangelista, resosi responsabile di reato di maltrattamenti ai danni della madre e di violenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato di Maddaloni sono intervenuti in a Marco Evangelista a seguito di una richiesta di aiuto al 113 da parte della sorella dell'uomo che in palese stato di alterazione psicologica, essendo assuntore di sostanze stupefacenti, aveva aggredito e minacciato la madre. Gli operatori giunti sul posto hanno rilevato la presenza della donna impaurita e molto scossa, con evidenti segni al collo, riconducibili all’aggressione di cui era stata vittima, nonché, la presenza del giovane che si scagliava contro i poliziotti.

Le immediate indagini hanno consentito di evidenziare gravi e concordanti indizi di reato nei confronti dell’uomo in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia e nello specifico la reiterata commissione di episodi di violenza fisica e psicologica perpetrati dal medesimo nei confronti della madre, sino da indurla ad allontanarsi dal mattino dal proprio domicilio, cercando rifugio presso altra abitazione.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Poggioreale a disposizione dell’autorità competente.