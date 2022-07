Il Covid fa davvero paura nel casertano: sei morti in poche ore Sono circa 19.000 attualmente i positivi in tutta la provincia

Il Covid fa davvero paura nel casertano: sei morti in poche ore. E' il triste bilancio che arriva da una delle province più duramente colpita dalla pandemia in Italia in termini di contagi e decessi. Le ultime vittime a Caserta, Cellole, Maddaloni, Roccamonfina, Santa Maria a Vico e Trentola Ducenta. 2007 sono i nuovi positivi su 8817 tamponi processati tra molecolari ed antigenici. Tasso di positività che si attesta al 22,76%. Ma fortunatamente sono in deciso aumento anche i guariti, oltre 3000 in 24 ore. Sono circa 19.000 attualmente i positivi in tutta la provincia di Caserta.